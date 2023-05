Auto in sosta intralciano ambulanze, in via Pieggi arriva divieto di fermata su entrambi i lati - Tuttoggi.info

Nella via dove ha sede il Centro Salute Mentale dell'Usl Umbria 1 residenti e operatori hanno segnalato diverse difficoltà create dalla frequente presenza di mezzi in sosta | La Polizia locale ha emanato ordinanza

Con un’ordinanza, il comando della Polizia Locale ha disposto alcune modifiche alla disciplina della sosta veicolare in via Monsignor Vincenzo Pieggi, a Città di Castello.

Il provvedimento istituisce due divieti di fermata: il primo, sul lato destro, dall’intersezione con via Raffaele De Cesare fino all’inizio della piazzola di sosta adiacente alla carreggiata, all’altezza del secondo accesso carrabile dell’edificio in cui ha sede il Centro di Salute Mentale Alto Tevere dell’Usl Umbria 1; il secondo, sul lato sinistro, dall’intersezione con via Raffaele De Cesare fino all’inizio del piazzale antistante il civico n. 8, dove termina la strada.

La nuova regolamentazione è frutto dei sopralluoghi effettuati dal personale appartenente al comando della Polizia Locale e del Servizio Viabilità del Comune, che hanno confermato le problematiche segnalate dai residenti e dal responsabile del servizio sanitario situato nell’area riguardo l’intralcio alla circolazione veicolare creato dalla frequente presenza di mezzi in sosta sulla carreggiata.

In particolare è stata constatata la difficoltà delle ambulanze e dei mezzi di servizio della struttura dell’Usl Umbria 1 a effettuare le manovre necessarie a entrare e uscire dalle aree di pertinenza dell’edificio che ospita il Centro di Salute Mentale. La disposizioni previste dall’ordinanza saranno in vigore non appena verranno indicate agli automobilisti con l’apposita segnaletica verticale.