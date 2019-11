Auto si sfrena e attraversa la provinciale, incidente scampato per miracolo

Tragedia sfiorata a Torgiano a metà mattinata. Un’auto, una Citroen, parcheggiata lungo via Mazzini, si è infatti sfrenata, attraversando interamente la provinciale finendo la sua corsa nel piazzale di un condominio, dopo aver “saltato” un’aiuola.

Per un puro caso la vettura sfrenata non si è scontrata con altri mezzi in transito, né ha colpito dei pedoni.

L’auto, sempre in retromarcia e senza controllo, ha attraversato l’aiuola del condominio, ha saltato il muretto di circa un metro ed ha finito la sua corsa nel piazzale, fermandosi miracolosamente davanti alla vetrata di un’attività commerciale. L’auto ha riportato danni al fascione, che si è staccato, e alle sospensioni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è giunta la polizia municipale di Torgiano.

