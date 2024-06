Auto si ribalta lungo E45, ferite due ragazze | Interviene anche elisoccorso, traffico in tilt - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto poco prima dell'uscita Città di Castello Nord, cause ancora in corso di accertamento (sarebbe coinvolto un secondo veicolo) | Entrambe le occupanti in ospedale ma non sono in gravi condizioni

Ennesimo incidente oggi pomeriggio (13 giugno) lungo la E45, poco prima dell’uscita Città di Castello Nord (direzione Perugia).

Una Fiat Panda, con a bordo due ragazze, si è ribaltata poco dopo le 14 – in corso le cause (sarebbe stato coinvolto anche un secondo mezzo) – rimanendo poi su un fianco, probabilmente dopo aver toccato la barriera new jersey.

La donna al volante è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed è stata poi trasportata al vicino ospedale tifernate dal 118. Per la passeggera è stato invece richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Entrambe, comunque, non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Il traffico è andato in tilt per oltre un’ora e mezzo, con una coda di 5 km dall’altezza della Piastra logistica, dove gli automobilisti sono stati costretti ad uscire per evitare ulteriori disagi.