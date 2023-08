Auto si ribalta lungo E45, paura nella notte - Tuttoggi.info

L'incidente non ha coinvolto altre vetture nonostante sia avvenuto nella corsia a doppio senso di marcia, la conducente è stata affidata alle cure del 118

Paura, ieri sera (23 agosto), lungo la E45, che tra restringimenti, lavori e monocorsie è ormai diventata una vera e propria “trappola” per gli automobilisti.

Intorno alle 22, tra Umbertide e Pierantonio (direzione sud), un Fiat Punto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente, nella corsia a doppio senso di marcia, non sono state coinvolte altre vetture.

La conducente dell’auto è stata consegnata alle cure del 118 ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Città di Castello e la polizia di stato. Inevitabili i disagi alla circolazione.