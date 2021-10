Auto in fiamme lungo E45, disagi al traffico - Tuttoggi

La vettura è riuscita a fermarsi nella piazzola di sosta tra gli svincoli di Pierantonio e Resina. Il conducente ne è uscito illeso

Attimi di paura, questa mattina (3 ottobre), lungo la E45, in direzione sud, tra gli svincoli di Pierantonio e Resina. Una Peugeot 207 ha infatti preso fuoco – per cause ancora di accertamento – riuscendo comunque a fermarsi in un’ampia piazzola di sosta.

Sul posto, intorno alle ore 9.30, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la vettura e la zona. Fortunatamente per il conducente neanche un graffio.

Non è stata coinvolta nessun’altra auto, anche se i disagi al traffico, durante le operazioni dei pompieri, sono stati notevoli anche per la presenza su quel tratto di un cantiere Anas ad una sola corsia. Intervenuta anche la Polizia stradale.