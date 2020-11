Auto a gpl prende fuoco in corsa, illeso conducente - Tuttoggi

Vigili del Fuoco sul posto

Nella tarda mattina di oggi i Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti in via Bartocci, nei pressi del Tubificio, per un incendio di un’autovettura alimentata a gas metano.

Auto in corsa investita dalle fiamme

Il conducente dell’auto si sarebbe accorto che la propria auto sprigionava fiamme dal vano serbatoio ed ha avuto la freddezza di accostare e scendere immediatamente dal veicolo.

Vigili del fuoco in azione

Una volta al sicuro l’automobilista ha subito allertato i Vigili del Fuoco che, subito arrivati sul posto, hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a bonificare l’area.