“Attori” il nuovo singolo del cantautore orvietano Jack Bellezza che anticipa il primo EP - Tuttoggi.info

Disponibile dal 11 aprile 2025, su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio “Attori”, terzo singolo del cantautore orvietano Jack Bellezza, che anticipa il primo EP (in uscita a maggio), distribuito e promosso da (R)esisto. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni).

Così il cantautore presenta il lavoro discografico: Attori è una storia, la storia di chiunque percorre il viaggio della vita e l’interpreta a suo modo. Un percorso pieno di contraddizioni ma che inevitabilmente ci porta ad essere le persone che siamo, sia nel bene che nel male. Come già descritto e raccontato da grandi artisti come Pirandello, ognuno di noi indossa delle maschere che toglie e mette a seconda delle situazioni, ma è la nostra quella più difficile da indossare. Il brano è anche una riflessione sulla nostra vita, sul perché e il come la viviamo e se, effettivamente, sta andando come vorremmo andasse; è anche uno sfogo e un invito a cercare di essere sé stessi, perché, nonostante tutto, nel teatro della vita qualche bravo attore lo si trova prima o poi. La musica che accompagna il brano crea un perfetto connubio tra testo e suono, la sonorità è incalzante ma non invadente e ciò rende l’ascolto piacevole e coinvolgente.

Ho scelto Attori come singolo – dichiara Jack Bellezza – perché credo riesca a riassumere bene l’intenzione sia testuale che musicale che ho cercato di trasmettere attraverso la realizzazione dell’EP in uscita a maggio. Il brano nasce da una mia volontà di rigettare e rinnegare certi contesti in cui la conformità sembra sia diventata l’unica via per essere accettati. Spero che chiunque ascolti il brano riesca a immaginare i sentimenti che mi hanno spinto a comporlo e che la canzone coinvolga il pubblico almeno la metà di quanto mi ha preso nello scriverla.

— BIOGRAFIA —

Jacopo Bellezza, in arte JACK BELLEZZA, nasce a Orvieto il 4 luglio del 1995. Frequenta il liceo classico della sua città per poi trasferirsi a Firenze, dove si è laureato al corso di laurea triennale in Storia, proseguendo il percorso universitario a Bologna, laureandosi in Archeologia e Culture del mondo antico. Attualmente lavora come archeologo libero professionista. La passione per la scrittura nasce già dalle scuole superiori, principalmente poesie e non veri e propri testi. Nei primi anni di università, l’amore per la scrittura unita a quella per la chitarra ha portato alla composizione dei primi brani musicali. Il singolo d’esordio, pubblicato il 16 giugno 2023, è “La leggenda del marinaio” e il 26 aprile 2024 esce il secondo singolo “Il vagabondo”, entrambi distribuiti da (R)esisto, con la produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni).





Crediti

Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Magiari Studio di Ferrara

Prodotto da Michele Guberti e Jack Bellezza

Distribuito e promosso da (R)esisto Distribuzione





Link

www.instagram.com/jack_bellezza

www.facebook.com/jacopo.bellezza.1

www.tiktok.com/@jackbellezza

www.youtube.com/@JackBellezza4