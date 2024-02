Attivata la piattaforma digitale Agriturismo della Regione Umbria, semplificate le procedure - Tuttoggi.info

Sono state semplificate e velocizzate le procedure amministrative che sono a carico delle imprese agrituristiche

È attiva da oggi, giovedì 1 febbraio, la piattaforma digitale regionale per la gestione del sistema autorizzativo nel settore agrituristico. A comunicarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni.

“Poniamo termine alla vecchia procedura cartacea – sottolinea – dando seguito all’impegno di questo Assessorato per lo sviluppo dell’offerta agrituristica regionale, agendo anche sulla semplificazione e la digitalizzazione degli adempimenti previsti dalle norme in materia che sono in carico alle imprese agricole, nell’avvio e nella prosecuzione dell’attività. Uno degli obiettivi – ricorda – su cui ci siamo concentrati nel confronto con le principali organizzazioni rappresentative del settore al tavolo tecnico appositamente istituito presso l’Assessorato”.

Molteplici i vantaggi che offre la nuova piattaforma digitale. Con la procedura on line viene facilitata la presentazione delle istanze (iscrizione, variazione, subentro, ecc.) e si riducono le incombenze burocratiche a carico dell’imprenditore poiché i dati necessari all’espletamento dell’istanza vengono presi in automatico dal suo fascicolo aziendale. Viene resa trasparente l’istruttoria dell’istanza per l’utente che ne può verificare lo stato di avanzamento. Si velocizza la fase di istruttoria dell’AFOR (Agenzia Forestale Regionale) attraverso la gestione informatizzata di tutti i dati utili al rilascio della certificazione agrituristica.

La piattaforma informatica permetterà, inoltre, di aggiornare in tempo reale l’albo degli agriturismi e la condivisione dei dati con i soggetti pubblici coinvolti previsti dalla norma: Regione, AFOR, Comuni, Agenzia delle Entrate, ISTAT-Istituto nazionale di Statistica, ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

Per accedere al portale Agriturismi e alla piattaforma informatica che da oggi dovrà essere utilizzata per la gestione delle istanze (nell’area riservata) il link è il seguente:

https://agriturismi.regione.umbria.it/p/elenco