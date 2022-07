"Attenzione alberi marci che cadono sulla testa!", 100 metri di strada chiusi da 3 mesi - Tuttoggi

Si tratta dello sterrato lungotevere che da via Pietro Mascagni conduce al quartiere Pesci d'oro, senza passare per la trafficata via Cortonese | I residenti chiedono l'immediata messa in sicurezza

Poco più di 100 metri di sterrato lungotevere, a Città di Castello, che da via Pietro Mascagni (nei pressi dell’ingresso della ditta di marmi) conducono al quartiere Pesci d’oro, chiusi da mesi per…alcune piante pericolanti.

La denuncia arriva direttamente dai residenti, per i quali questa breve strada rappresenta un’importante “scorciatoia” per non percorrere la trafficata e più pericolosa via Cortonese. “Un posto sicuro – dice una residente – dove far passare anche i figli a piedi o in bici”.