Ast Arvedi, Urso convoca sindacati al Mise - Tuttoggi.info

Ast Arvedi, il Ministro Adolfo Urso ha convocato le parti per il tavolo di confronto al Parlamentino del Mise

Mentre sono ancora in corso le interlocuzioni tra i vertici Ast-Arvedi e i rappresentanti sindacali sul nodo ferie e fermate, è arrivata la convocazione, per il giorno 26 maggio 2023 alle ore 12:30 presso la sala del Parlamentino al Mise, per il tavolo AST, che sarà presieduto dal ministro Adolfo Urso. “Abbiamo appena ricevuto dalla nostra struttura nazionale la lettera di convocazione da parte del governo, una nostra richiesta finalmente accolta”, commenta Alessandro Rampiconi, segretario generale della Fiom Cgil di Terni. “È molto importante che grazie alla pressione esercitata anche a livello nazionale dai sindacati e dalla Fiom in particolare, il tavolo sia stato convocato in tempi strettissimi, senza dover aspettare l’esito delle elezioni e confidare nelle promesse dei candidati sindaco, perché c’è assoluta urgenza di discutere del futuro di Ast, di piano industriale e di accordo di programma”.