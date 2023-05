Ast Arvedi, fermate e ferie | Vertice con sindacati - Tuttoggi.info

Ast Arvedi, confronto con sindacati su fermate e ferie. Nuovi stop a fine maggio e agosto. Poi Sdf e Tubificio

Nella giornata di ieri, 22 maggio, i vertici aziendali di Ast-Arvedi hanno incontrato i sindacati per discutere delle fermate estive. Dopo la fermata di inizio maggio, infatti, Ast-Arvedi ha confermato la fermata di fine mese, a iniziare da giovedì 25 maggio, quando si fermerà il reparto di lavorazione a caldo: per un problema a un forno è probabile che l’area Lac fermerà a partire dal 25 maggio, facendo slittare la fermata di Pix1-Pix2 e del Centro di Finitura al 28 e 29 maggio. Nell’ambito dell’incontro, i vertici Ast hanno confermato che “L’azienda si è impegnata, compatibilmente alle esigenze produttive dei reparti, a verificare e confermare, in tempi rapidi, le richieste di ferie dei lavoratori per i mesi di giugno e luglio”, mentre ad agosto è prevista una nuova fermata piuttosto lunga, dal 7 al 20 agosto. I rappresentanti dei sindacati saranno nuovamente convocati nei prossimi giorni, per discutere della marcia impianti del mese di giugno e per le fermate collettive di Società delle fucine e Tubificio.