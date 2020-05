"Assisi sicura in un'Umbria sicura": la giunta Proietti programma la ripartenza della città - Tuttoggi

Assisi è una città sicura in una Regione sicura. Lo ha detto il sindaco Stefania Proietti durante la conferenza stampa in diretta streaming, presentando i dieci punti per la rinascita della città serafica. Una visione della città dopo il Coronavirus, che porti Assisi verso una nuova normalità: un piano stilato da sindaco e giunta, che si avvarrà dell collaborazione dei cittadini e degli ‘amici di Assisi’ sparsi per il mondo, che fino al 5 giugno potranno inviare i loro contributi.

I capitoli del Patto per la rinascita di Assisi toccano questioni fondamentali per la rinascita di Assisi dopo il Covid-19, come la sicurezza sanitaria, la fragilità socio-economica, il turismo e l’accoglienza, il futuro della scuola, i servizi socio-educativi e i giovani, la smart city, i nuovi spazi, il ruolo del Comune, l’ambiente e la sostenibilità come fattori chiave della ripartenza. Ma ovviamente la ripartenza cui si guarda è solo una, quella del turismo, e per questo Proietti ha anticipato alcune linee guida del nuovo turismo di Assisi.

Turismo: dai cammini all’app, passando per test sierologici ed eventi all’aperto

Un turismo che riparte nel segno di quello slow e dei cammini (a questo scopo, riaprirà l’Ostello di San Giacomo e a breve ci sarà anche l’inaugurazione di quello di Armenzano), con eventi all’aperto, valorizzando il Parco del Monte Subasio. Assisi si propone come comune capofila della ripartenza, “forte del suo ruolo a livello regionale e nazionale che stiamo chiedendo a tutti di riconoscere“, le parole del sindaco, ricordando che la città pesa il 25% dell’economia regionale e ha un nome spendibile a livello internazionale.

Proietti ha anche confermato la presenza di grandi eventi: a parte Universo Assisi – che non si farà visto il crollo dei proventi dell’imposta di soggiorno – “lavoreremo per realizzare in sicurezza Con il cuore 2020 (sarà realizzato sulla Piazza Superiore di Assisi, il primo ospite è Gianni Morandi, come da annuncio dei francescani, ndr), la festività del 4 ottobre e ovviamente il grande incontro del Papa con i giovani in programma novembre“, ha anticipato Proietti.



Si punterà anche sulla ‘smaterializzazione’ e digitalizzazione del patrimonio, in modo da poterne fruire a distanza. Un aiuto arriverà anche dagli 80 allievi del nuovo corso di Planet life design realizzato in collaborazione con l’Università di Perugia e l’Università della Campania Vanvitelli. “Persone che lavoreranno dentro Assisi e per Assisi”, le parole del sindaco. Allo studio un cambio della ztl, con “intere zone che, ad esempio nei weekend, diventeranno tantissimi ristoranti all’aperto”, e un ripensamento delle aree verdi.

Confermato anche il ritorno in città di Che Dio ci aiuti: i dieci episodi della sesta stagione che daranno ad Assisi una vetrina sui canali nazionali verranno girati a partire da luglio. In attesa dell’arrivo della troupe della fiction Rai, va ripensato il turismo, che dovrà evitare assembramenti e affollamenti: nasce così una app che ‘coordinerà’ i luoghi principali della città, dando la possibilità di visitarli in sicurezza. “Se in un luogo ci sono troppe persone, l’app indicherà quelli più sicuri“, la spiegazione di Proietti, secondo cui partiranno anche degli screening sierologici, voluti dal Comune di Assisi in collaborazione con la Usl Umbria 2 e distretto sanitario.

“Un cambio di paradigma per Assisi”: in arrivo un maxi ‘Piano Marshall’

Ma il nuovo turismo non sarà l’unica rivoluzione di Assisi: “Abbiamo un’occasione unica di ripensare la città in un modo diverso, costruire una città a misura di bambini e giovani (e per questo ci saranno investimenti sulle scuole e sulla didattica a distanza), ma anche più smart, per ripensare il Comune in maniera nuova, con un cambio totale di paradigma. Ma lo possiamo fare insieme, con un patto e un appello per chi ama la città”, l’appello di Proietti. Tra gli altri punti, sarà rifinanziato il Fondo Assisi Impresa e continueremo a chiedere lo svincolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. In arrivo anche investimenti per 16 milioni di euro, un piano Marshall per Assisi, definito da Proietti “Un piano Marshall per Assisi“. E ovviamente non mancherà attenzione alle situazioni di emergenza derivanti dallo stop di due mesi all’economia, grazie alle varie iniziative messe in campo dal Comune (la spesa sospesa, i buoni spesa) anche con l’aiuto “del grande cuore”, sindaco dixit, delle aziende private.