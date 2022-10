Assegnazione aree per nuove tombe, avviso del Comune di Foligno

L'avviso è propedeutico all'emanazione di una futura gara per per l’assegnazione delle aree destinate alla edificazione di tombe gentilizie

L’Amministrazione comunale di Foligno intende acquisire manifestazione di interesse da parte dei cittadini per il successivo avvio della procedura di gara per l’assegnazione in concessione di aree cimiteriali, destinate all’edificazione di tombe gentilizie al cimitero di Fiamenga.

E’ stato pubblicato un avviso che non costituisce invito di partecipazione a gara pubblica né graduatoria, bensì rappresenta una mera manifestazione di interesse da parte dei cittadini, propedeutica all’avvio della successiva procedura di gara per l’assegnazione delle aree destinate alla edificazione di tombe gentilizie. La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva gara relativa al presente avviso.