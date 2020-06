Asili e centri per bambini, aperte le iscrizioni con l’incognita Covid

Da mercoledì 11 giugno aperte le iscrizioni agli asili nido comunali e privati e ai centri per bambini.

Da giovedì 11 giugno a mercoledì 1° luglio sarà, infatti, possibile presentare la domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia a gestione diretta, indiretta e in convenzione ed ai centri per bambini collegandosi al servizio on line che sarà attivato come di consueto sul sito web del Comune.

Nell’elenco degli asili disponibili per le nuove iscrizioni è inserito anche il nido d’infanzia “Peter Pan” di Castel del Piano, interessato da lavori di ristrutturazione che, a causa dell’interruzione determinata dal Covid-19 (Coronavirus), si sono protratti oltre il periodo programmato e la cui riapertura è per questo prevista per il mese di ottobre.

Incertezze legate al Covid

Il Comune di Perugia ha deciso di procedere all’apertura delle nuove iscrizioni pur nella consapevolezza che l’emergenza sanitaria in corso potrebbe avere effetti sull’organizzazione dei servizi educativi per il prossimo anno e in particolare sul rapporto educatori/bambini e sulla conseguente ricettività delle singole strutture, misure ad oggi non prevedibili.

Le procedure di accettazione delle iscrizioni sono per questo condizionate al rispetto delle misure emergenziali che verranno adottate per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 a tutela della salute pubblica, per cui le iscrizioni saranno attivate nel rispetto delle norme, decreti e ordinanze nazionali e regionali che verranno eventualmente emanate in base all’evoluzione dell’epidemia.