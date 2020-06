Sir, i giovani Block Devils si allenano con le regole anti Covid

Sir, i giovani Block Devils di nuovo in palestra sotto le indicazioni del protocollo sviluppato dal direttore tecnico del settore giovanile Andrea Piacentini e supervisionato dal responsabile Covid general manager Dott. Giuseppe Sabatino, medico sociale dei bianconeri.

I gruppi sono stati suddivisi per età in un massimo di 6 atleti per un ora e quindici minuti di allenamento con mezz’ora di spazio tra un gruppo e l’altro utilizzati per sanificare i materiali utilizzati ed i palloni.

Campi all’aperto

Per la riapertura delle attività sono stati anche realizzati dei campi all’aperto da utilizzare per i gruppi più piccoli di età, due nell’area adiacente al PalaSir di Santa Maria degli Angeli ed uno nella palestra Rpa a Perugia, mentre i gruppi più grandi si alleneranno, sempre con gruppi di lavoro di massimo sei atleti, all’interno delle strutture anch’esse messe in sicurezza secondo le normative richieste.

Giovani Block Devils e genitori

I gruppi interessati partono dell’under 12 sino all’under 20 e si alleneranno per i mesi di giugno e luglio.

Tutto questo con viva soddisfazione, oltre che della società, anche da parte degli atleti e dei genitori che possono contare su una struttura assolutamente attenta alla sicurezza dei propri tesserati.

Minivolley

Per quello che riguarda invece il settore del minivolley, la società è al lavoro per poter offrire analogo servizio nel mese di luglio.