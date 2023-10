Ase Spoleto, verifiche in corso su tutti i cimiteri comunali - Tuttoggi.info

Il calendario degli interventi dell'Ase in questa settimana su cimiteri di Spoleto, scuole, verde pubblico e strade

Gli interventi di sistemazione e manutenzione, programmati per questa settimana da A.Se. Spoleto, interesseranno le strade e alcuni stabili comunali, i cimiteri e il verde pubblico.

Per quanto riguarda le strade comunali verrà effettuata la decespugliazione nella strada nuova di Bazzano Superiore (dove verrà fatta anche la pulizia delle cunette e dei chiavicotti), in quella di Santa Maria Reggiana e nel tratto da Bazzano superiore alle fonti, mentre in via Nursina e viale Giacomo Matteotti sono previsti lavori di manutenzione con asfalto a caldo.

In tutti i cimiteri del comune di Spoleto le squadre dell’A.Se effettueranno la verifica del funzionamento dei cancelli, delle fontanelle e dei bagni, mentre interventi di pulizia e taglio dell’erba interesseranno questa settimana quelli di Azzano, Bazzano, San Giacomo e San Sabino.

In programma, alla scuola dell’infanzia di San Giacomo, c’è la sistemazione della pavimentazione esterna e la verniciatura dei cancelli, l’innaffiamento delle fioriere in città per quanto riguarda il verde pubblico e la sistemazione di lampade o impianti spenti relativamente all’illuminazione pubblica.

Previsti anche interventi di manutenzione su impianti elettrici, impianti idrici e infissi degli stabili comunali.