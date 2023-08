Arriva a Gualdo Tadino la stand up comedy con Standuppennino - Tuttoggi.info

In programma due appuntamenti speciali in Piazza Martiri (18 e 19 agosto)

Il genere dello stand-up comedy arriva a Gualdo Tadino con “Standuppennino”. Comic Umbria e Mea Concerti, con la collaborazione ed il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, hanno organizzata nel ricco programma di eventi dell’Estate Gualdese 2023 due appuntamenti speciali in Piazza Martiri (18 e 19 agosto) con due artisti molto affermati in questo settore come Natha Kiboba e Andrea Paone.

La presentazione ufficiale della mini rassegna Standuppennino, alla sua prima edizione a Gualdo Tadino, è avvenuta giovedì 4 agosto presso la Sala Consiliare del Municipio, con la presenza del Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e degli Assessori Marco Parlanti e Stefano Franceschini per l’Amministrazione Comunale, di Matteo Svolacchia di Comic Umbria e di Gianluca Liberali di Mea Concerti.

“Presentiamo oggi – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – un nuovo progetto che porta in questa area di territorio il genere stand up. Ci saranno due date a Gualdo Tadino il prossimo 18 e 19 agosto in Piazza Martiri, con due eventi gratuiti che vedranno protagonisti due artisti molto popolari tra i giovani e molto conosciuti sul web. Si tratta di una data zero, perché è la prima volta che questo genere di eventi arriva a Gualdo Tadino, ma spero che da qui si parta per avviare un percorso con Comic Umbria, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo. L’Estate Gualdese sta proseguendo bene e stiamo riscontrando una buona risposta da tutte le attività del Centro Storico, che stanno organizzando diversi eventi. C’è un’ottima collaborazione con l’Amministrazione Comunale e questo ci fa molto piacere perché ne guadagna la città”.

La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete. L’artista che si esibisce in questa forma di spettacolo prende il nome di stand-up comedian. La stand-up comedy si differenzia dal classico cabaret in quanto i comici non utilizzano la maschera teatrale e la quarta parete non esiste. I temi affrontati dal comico stand-up vanno dal politico al sociale.

Quello che andrà in scena a Gualdo Tadino avverrà per la prima volta in una Piazza e non in un luogo chiuso, pertanto si tratta di una sfida particolare come ha raccontato Matteo Svolacchia di Comic Umbria. “Dopo un appuntamento con lo Stand Up andato in scena a Gualdo Tadino lo scorso giugno al teatro Talia, ora abbiamo pensato ad una nuova sfida, quella di portare questo genere in Piazza Martiri con due spettacoli per Standuppennino che vedranno protagonisti prima Nathan Kiboba, co-conduttore delle Iene su Italia 1 e Andrea Paone, che ha pubblicati dei suoi spettacoli su Amazon Video. Comune di Gualdo Tadino Provincia di Perugia L’idea è quella di creare una saletta nella Piazza, per rafforzare l’interazione tra artista e pubblico. L’obiettivo dello stand up è infatti quello di parlare di una cosa forte e dire altro. Si tratta senza dubbio di una sfida, ma in questo momento sono generi di eventi che stanno “spaccando”. Ringrazio il Comune di Gualdo Tadino per aver accolto la nostra proposta e speriamo che la città risponda in modo positivo a questi eventi”. Date Spettacoli:  18 Agosto 2023 – Ore 21.30 – Piazza Martiri della Libertà – “Nathan Kiboba”  19 Agosto 2023 – Ore 21.30 – Piazza Martiri della Libertà – “Andrea Paone”