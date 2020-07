Arcobaleno di fuoco a Colfiorito, fotografato raro fenomeno - Tuttoggi

In Umbria spunta un arcobaleno di fuoco, fotografato a Colfiorito da Federico Famiani. E nella pagina dell’Associazione GMP GAIA che ha pubblicato lo scatto, diversi lettori hanno proposto anche le loro immagini. (Continua dopo la foto)

Un raro evento fotografato nei cieli di Colfiorito. “Contrariamente a quanto suggerisce il nome arcobaleno di fuoco – spiega Famiani – non c’è alcun legame con il caldo e tanto meno con il fuoco: vengono chiamati in questo modo gli archi circumorizzontali, che rappresentano un fenomeno piuttosto raro in quanto si può verificare solo con il sole ad almeno 58 gradi sopra l’orizzonte. I raggi del sole colpiscono i cirri, ossia le nuvole ad alta quota, con un’inclinazione di 58°, formano un alone e l’arco appare parallelo all’orizzonte. In seguito, i cristalli di ghiaccio esagonali delle nubi rifrangono la luce formando un prisma di enormi dimensioni”.

Il nome definisce dunque un arcobaleno dalla forma certamente inusuale rispetto a quella più conosciuta che può apparire sulle nubi. E infatti non è un arcobaleno vero e proprio, ma un arco a forte curvatura verso l’alto di un piccolo cerchio orizzontale vicino allo zenit.



Per la creazione di un arcobaleno di fuoco occorre che il Sole sia particolarmente alto nel cielo, con i raggi che colpiscono le nuvole ad altezze maggiori di 6 mila metri con un’inclinazione particolare, appunto 50°. Gli archi circumorizzontali – si legge nella spiegazione del fenomeno – non devono essere confusi con le nubi iridescenti, che possono produrre un effetto simile.