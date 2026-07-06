Arcivescovo Boccardo nomina Fulvio Capone economo della Diocesi Spoleto Norcia - Tuttoggi.info

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Arcivescovo Boccardo nomina Fulvio Capone economo della Diocesi Spoleto Norcia

Carlo Ceraso

Arcivescovo Boccardo nomina Fulvio Capone economo della Diocesi Spoleto Norcia

Lun, 06/07/2026 - 20:01

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L’Arcivescovo della Diocesi Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, ha nominato il dottor Fulvio Capone Economo della Diocesi.

Il decreto episcopale risale allo scorso 3 luglio (la notizia è stata pubblicata stamani sul sito della Diocesi).

Alla guida dell’Economato arriva quindi uno dei professionisti più stimati della città di Spoleto.

56 anni, dopo il diploma di ragioneria all’istituto Spagna, si è laureato a La Sapienza di Roma e conseguito il Corso di alta specializzazione in Diritto finanziario e tributario vaticano presso la Lumsa di Roma.

Iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili, il dottor Fulvio Capone è Revisore legale, Revisore per gli Enti locali e Mediatore civile. Titolare dell’omonimo studio professionale, nel tempo ha conseguito importanti esperienze come Revisore unico del Fondo per i dipendenti dell’Ospedale Bambino Gesù, Esperto presso la Sezione per il Controllo e la Vigilanza della Segreteria per l’economia della Santa Sede, esperto in bilanci consolidati anche internazionali , in corporate-governance, collaborato con la cattedra di Scienza delle finanze. Impegnato nel campo sociale, anche quale consulente nel terzo settore no-profit.

© Riproduzione riservata

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