Architecture meets fashion, il nuovo master di I livello di UnitelmaSapienza - Tuttoggi

Coniuga le ambizioni di chi vuole lavorare nel mondo della Moda, dell’Architettura e del Design e di chi desidera confrontarsi con le innovazioni e le dinamiche che il mercato del fashion richiede.

ARCHITECTURE MEETS FASHION, il nuovo Master di I livello di UnitelmaSapienza che coniuga le ambizioni di chi vuole lavorare nel mondo della Moda, dell’Architettura e del Design e di chi desidera confrontarsi con le innovazioni e le dinamiche che il mercato del fashion richiede.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di spazi per la moda e il lusso richiedono oggi nuove competenze e l’acquisizione di strumenti specifici che affianchino alla definizione del progetto non solo conoscenze tecniche ma anche un solido bagaglio nell’ambito storico e socio-culturale, di comunicazione, gestione e marketing.

L’obiettivo del Master è quello di formare progettisti in grado di operare in una realtà complessa e in continuo divenire, come quella attuale, nel campo degli spazi del fashion realm, i retail, gli allestimenti, gli eventi.

Sbocchi professionali. Chi conseguirà questo titolo potrà trovare una propria collocazione negli studi professionali di architettura e design, nelle aziende di allestimento e in quelle che organizzano eventi.

Il Corso è rivolto ai giovani laureati nei corsi di Triennale e Magistrale in Architettura, Architettura degli Interni e simili e delle Accademie di Belle Arti o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, interessati a specializzarsi nella progettazione, comunicazione e gestione di spazi per la moda, per eventi e attività legate al mondo del fashion realm, spazi espositivi e allestimenti urbani.Il Corso si rivolge, inoltre, a professionisti nel campo dell’interior design, in ambito architettonico, ingegneristico, delle arti visive o di altre discipline correlate.

Info utili: è indispensabile una conoscenza base dei fondamenti del disegno e dei software utili allo svolgimento del lavoro (Autocad/Archicad, Photoshop). La metodologia utilizzata per lo svolgimento del corso è interamente in e-learning e prevede lezioni dei docenti, metadatate e indicizzate, con i relativi materiali didattici scaricabili in rete.

Per maggiori informazioni sul master scrivere a shirin.zakeri@uniroma1.it

Per informazioni sul Polo Umbro di Unitelma e sull’offerta formativa completa e le convenzioni Di seguito i contatti e gli orari di ricevimento

polo.spoleto@unitelmasapienza.it e

https://www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta