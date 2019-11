Apre il raddoppio ferroviario Spoleto – Campello, simulato maxi incidente in galleria | Foto

Un grave incidente con operai delle ferrovie feriti e l’incendio di un mezzo di servizio sotto la nuova galleria di 3,5 km realizzata nell’ambito del cantiere del raddoppio ferroviario Spoleto – Campello sul Clitunno; sul posto vigili del fuoco, 118, forze dell’ordine, personale della ferrovia. Quanto accaduto questa mattina nei pressi del tracciato della vecchia Flaminia, però, è stata soltanto una simulazione.

Finalmente, infatti, a breve (si parla di gennaio, ma non c’è ancora la certezza) aprirà il tratto a due binari oggetto di un cantiere che sembrava quasi infinito, lungo poco meno di 10 km. Proprio in vista dell’inaugurazione e della messa in funzione, questa mattina si è tenuta una maxi esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Perugia, che ha interessato la galleria di 3,5 km tra Spoleto e Campello.

Sul posto erano presenti appunto i vigili del fuoco, personale del 118, polizia ferroviaria, personale delle Ferrovie dello Stato e della Prefettura. Diverse le persone che, notando i tanti mezzi di soccorso presenti in zona, hanno pensato ad un grave incidente. Che, per fortuna, è stato soltanto simulato.

Il Gruppo FS Italiane, che ha promosso l’iniziativa, in una nota spiega che “L’esercitazione, propedeutica all’attivazione del nuovo tracciato ferroviario tra le stazioni di Campello sul Clitunno e Spoleto, rientra tra le iniziative programmate periodicamente per monitorare l’efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dell’intervento dei soccorritori sul luogo dell’evento: il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente. Obiettivo comune è testare e collaudare sul campo il sistema di intervento di assistenza previsto dai protocolli d’intesa stipulati tra il Gruppo FS, Protezione Civile regionale e 118. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni”.

(Ultimo aggiornamento ore 16)

