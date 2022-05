Apre a Spoleto la sede per il Centro Italia di "Energy Italy SpA" - Tuttoggi

Presenti al completo i massimi responsabili delle società appartenenti alla Holding Energy Group, a partire dal primo fondatore, Benedetto Roberto Ingoglia, presidente anche di Energy Power; dal presidente di Energy Academy, Francesco Briguglio; da quello di Energy Plus, Antonio Princi e dal presidente di EnergyIng, Gianni Gulisano. Dopo la benedizione dei locali, impartita dai parroci don Bruno e don Pierluigi, si è passati ai saluti di rito e ad un excursus sul passato, presente e futuro aziendale.

La società

La società è stata costituita nel 2012 ed è al momento una delle Aziende più innovative nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico nel contesto nazionale. La sede legale di Energy Italy SpA è a Desenzano del Garda (BS), mentre quella operativa si trova a Costermano del Garda (VR). Sono state attivate in questi ultimi due anni, altre Sedi di Unità Locale, quali: Catania, Partanna (TP) e, per ultima, appunto Spoleto. Il Consiglio di Amministrazione della Società è formato dal presidente, Sergio Grifoni; dalla Vice-Presidente, Margherita Ingoglia e dall’Amministratrice, Laura Ingoglia. La rete Commerciale di Energy Italy SpA, operante su tutto il territorio nazionale, è costituita da circa 800 fra Consulenti e Manager; i tecnici ed i professionisti (imprenditori edili, ingegneri, installatori, progettisti, amministrativi) che ruotano intorno al progetto legato al Superbonus 110%, sono circa 600; lo Staff interno invece consta di 60 fra dipendenti e collaboratori, adeguatamente preparati e formati. Il fatturato aziendale dello scorso anno è stato di ventun milioni di euro, con previsione concreta di raddoppiare tale risultato nel corrente anno.

Per il terzo anno consecutivo, la Società ha completato con grande successo il percorso di certificazione ISO 9001:2015, ed è stata promossa a pieni voti senza alcuna notifica di miglioramenti dall’Audit condotto dall’Ente di Certificazione CSQ, con sedi in Italia e all’estero. Non a caso è anche accreditata da qualche anno presso la Commissione Economica Europea di Bruxelles, al pari di altre aziende che, operando da molto più tempo, fanno la differenza nel comparto delle rinnovabili.

La sede di Spoleto

La sede di Spoleto, oltre che come punto di rappresentanza per tutto il territorio, è anche una realtà operativa, sia dal punto di vista commerciale, che formativo. Ogni quindici giorni, infatti, arriveranno a Spoleto circa 25 interessati provenienti dalle regioni del Centro Italia, per partecipare alla presentazione del progetto dell’azienda ed entrare nell’organico dei Consulenti. Nei giorni infrasettimanali, negli stessi uffici, si terranno corsi di formazione ed esercitazioni all’attività pratica. La stessa sede fungerà anche da Agenzia per la predisposizione di contratti luce e gas.

Ogni mese infine, la società accademica del Gruppo, terrà un Master con contenuti riferiti alla comunicazione, negoziazione, time management e PNL. In un momento di particolare difficoltà e di crisi, la realtà di Energy Italy diventa una sana boccata di ossigeno, oltre che per coloro che decideranno di collaborare con l’azienda, anche per la città di Spoleto, che ospiterà persone provenienti dai territori limitrofi. Innovazione e professionalità: sono questi i due termini protagonisti assoluti in Energy Italy Spa, che si basano su alcuni principi fondamentali, legati alla ricerca e selezione dei prodotti migliori per l’ottimizzazione dei consumi energetici e per la salvaguardia dell’ambiente.