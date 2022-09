Approvata variante urbanistica Globo di Terni, Rossi non vota: "Rispettare peculiarità storiche" - Tuttoggi

Rossi: “Ho seguito l’iter autorizzativo dalla prima proposta progettuale”

“La realizzazione della nuova area commerciale in Via Marcangeli – dichiara Michele Rossi – rappresenta un intervento dalla lunga gestazione”. “Ho seguito l’iter autorizzativo dalla prima proposta progettuale presentata da Edilstart; già al tempo erano tenuti in scarsa considerazione gli aspetti culturali legati alla conservazione e alla valorizzazione dell’area archeologica preromana”.

“Passi in avanti ma restano dubbi legati al passaggio della strada di accesso su parte della zona vincolata”

“Senza dubbio debbo riconoscere che sono stati fatti passi in avanti, con l’impegno del privato per la tutela del sito archeologico, come da me suggerito”. “Restano, però, i dubbi legati al passaggio della strada di accesso alla nuova struttura su parte della zona vincolata. Dubbi che mi rendono difficile sostenere questa proposta di variante appena approvata in Commissione”. “Da qui la mia decisione di non prendere parte alla votazione, atteggiamento che intendo mantenere in Consiglio sui vari passaggi successivi della pratica: adozione, pubblicazione e approvazione”.

“Operazioni di nuova edificazione non possono comportare la cancellazione di emergenze culturali e storiche, patrimonio collettivo di tutta la cittadinanza”. “Lo sviluppo di nuove attività economiche dovrebbe sempre rispettare le peculiarità ambientali e storiche del territorio”.

Articolo correlato: Un centro commerciale e rotatorie tra area archeologica dell’età del Ferro