Appennino Enduro Trophy 2019, Francesco Pratelli Campione Regionale per il terzo anno

Si è concluso l’Appennino Enduro Trophy 2019, il campionato Marche-Umbria-Lazio di enduro in mountain bike, che ha riconfermato il titolo di Campione Regionale a Francesco Pratelli, biker in forza all’Enduro Team del Mtb Club Spoleto.

Terzo titolo consecutivo per lo spoletino e così, dopo i due conquistati da esordiente, arriva anche il primo nella categoria allievi. Il quindicenne deve però accontentarsi del gradino d’onore del podio in classifica generale di categoria. Un infortunio in allenamento nel mese di giugno ha infatti pregiudicato la stagione del giovane sportivo che comunque, dopo uno stop di otto settimane è risalito in sella e anche sul podio. Prima della rovinosa caduta, Pratelli ricopriva il secondo posto in classifica ma con una gara in meno disputata. Tuttavia, non sono bastati i punti conquistati ieri nel gran finale dell’AET a Gualdo Tadino per tentare il titolo di vice campione. Ultima di cinque tappe, la prova di Gualdo Tadino è stata preceduta da Treia (MC) a marzo, Deruta ad aprile, Tornimparte (AQ) a giugno, e Guarcino (FR) a luglio.

Buona la prestazione anche del compagno di squadra Paolo Troiani, nella categoria esordienti, e ottimo il primo posto in classifica generale di Maurizio Mariani nella categoria Front, titolo già conquistato con una gara di anticipo.

