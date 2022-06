Aperte prenotazioni per la 1^ cena sotto le stelle in piazza delle Tabacchine "Evento storico" - Tuttoggi

Sabato 2 luglio appuntamento con "Metti una cena in centro", evento inedito organizzato dalle società rionali del centro storico | Ecco dove prenotare

E’ un posto a tavola con la storia quello che aspetta i tifernati, sabato 2 luglio, con ‘Metti una cena in centro’, perché per la prima volta piazza delle Tabacchine ospiterà una conviviale sotto le stelle e per la prima volta a organizzarla insieme saranno tre società rionali, Prato, San Giacomo e Mattonata.

Per l’evento in programma sabato 2 luglio, alle ore 20.15, sono già aperte le prenotazioni. L’appuntamento, ideato dalle società rionali del centro storico, con il patrocinio del Comune di Città di Castello e la collaborazione del Consorzio Pro Centro e Confcommercio, offrirà una inedita opportunità di vivere un contesto urbano nuovo come quello di piazza delle Tabacchine, a pochi metri dallo scrigno dei tesori della Pinacoteca comunale.