Anziano derubato al mercato, denunciate due donne - Tuttoggi

Si moltiplicano i furti "in rosa" nel Comune di Gualdo Tadino, le due presunte ladre sono state riprese dai carabinieri appena prima di prendere il treno

Due donne, entrambe 30enni, sono state denunciate perché ritenute presunte responsabili di un furto con destrezza ai danni di un anziano, avvenuto proprio nella mattinata di ieri (24 marzo) a Gualdo Tadino.

Il fatto è avvenuto nel parcheggio dove si stava svolgendo il mercato settimanale, che in passato è già stato teatro di simili episodi avvenuti sempre con lo stesso modus operandi. A dire la verità, negli ultimi tempi, in tutto il Comune della Rocca Flea si sono anche moltiplicati i furti ad opera di sole donne.

In questo caso, le due donne si sarebbero avvicinate alla vittima che, in attesa del ritorno della moglie, si trovava seduto all’interno della propria auto: mentre una di loro è riuscita a distrarlo con la richiesta di elemosina, l’altra gli ha sfilato il portafoglio. Dopo qualche istante, come se nulla fosse, le due hanno addirittura restituito il portamonete all’ignaro signore e sono scappate.

L’uomo dopo un primo momento di confusione e scoramento, ha constatato che le giovani erano riuscite a sottrargli 25 euro in contanti e un dollaro, ricordo di un viaggio negli USA da parte del figlio a cui teneva particolarmente.

La vittima, dopo aver raccontato il fatto alla moglie, si è recato subito a sporgere denuncia in caserma, fornendo una descrizione estremamente precisa e puntuale delle ragazze. Infatti i militari, dopo una breve ricerca, sono riusciti ad intercettarle nei pressi della Stazione ferroviaria, poco prima che le due riuscissero a salire sul treno in partenza.

Entrambe, dopo gli accertamenti di rito, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e nei loro confronti è stata avviata anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel Comune di Gualdo Tadino.