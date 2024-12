Football, ex stella Nfl Randy Moss rivela di avere un cancro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L'ex stella della Nfl Randy Moss sta lottando contro il cancro. Il 47enne ha reso pubblica la sua malattia in un video su Instagram venerdì sera, dove è stato visto usare un bastone. "Non pensavo che mi sarei mai trovato in una posizione come questa, così sano come pensavo di essere", ha detto Moss. I dottori hanno scoperto un cancro nel suo dotto biliare. È stato operato per inserire uno stent nel fegato il giorno del Ringraziamento e poi una settimana fa ha subito un'operazione di sei ore chiamata procedura di Whipple, che rimuove la parte superiore del pancreas, parte dell'intestino tenue, la cistifellea e il dotto biliare.

Il membro della Football Hall of Fame deve ora sottoporsi a chemioterapia e radioterapia. L'ex wide receiver si è dimesso da opinionista per Espn all'inizio di questo mese. Moss si è fatto un nome giocando per i Minnesota Vikings dal 1998 al 2004. Detiene ancora il record Nfl per il maggior numero di ricezioni da touchdown in una stagione con 23 (per i New England Patriots nel 2007) ed è secondo in assoluto con 156 ricezioni da touchdown.