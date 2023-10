Giordana Angi a Bevagna per il suo nuovo video

Girato a Bevagna il video di “Foto”, prima canzone estratta del suo nuovo progetto internazionale in 4 lingue, girato a Tenuta Bellafonte

Giordana Angi, una delle voci più interessanti ed eleganti nel panorama del giovane cantautorato italiano, ha scelto l’Umbria ed in particolare Bevagna per girare il video del suo ultimo singolo. Lo scenario che fa da sfondo alle note del singolo “Foto” (prima canzone estratta del suo nuovo progetto internazionale in 4 lingue) è quello di Tenuta Bellafonte, storica cantina e residenza di lusso parte della scuderia di Emma Villas.

Giordana Angi ha raggiunto il successo dopo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012 ed essersi classificata seconda alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica. Ha pubblicato 4 album e numerosi singoli, tra cui Casa (Disco di platino), Stringimi più forte (disco d’oro) e Come mia madre, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2020.

La carriera

Nel corso della sua carriera ha scritto e composto brani per Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso e Nina Zilli. Nel 2023 inizia un progetto internazionale con Martin Kierszenbaum (noto produttore americano che ha lavorato con Lady Gaga, Madonna etc…) che la vedrà pubblicare un EP in 4 lingue (italiano, francese, spagnolo e inglese) il 10 novembre. Giordana è attualmente in tour in Francia con il celebre cantautore France Pascal Obispo con il quale ha pubblicato « J’étais pas fait pour le bonheur » attualmente nella top 10 francese. Giordana è stata da poco di ritorno a Roma per cantare con Sting un suo adattamento in italiano di For Her Love/Amore.