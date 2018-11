Anfiteatro di Spoleto, il 30 novembre giornata di studio sulla riqualificazione e il riuso dell’area

Una giornata di studio dedicata al riscatto di una vasta area del centro storico di Spoleto di assoluto interesse storico-artistico e da troppi anni in stato di abbandono e degrado: si intitola “L’AREA DELL’ANFITEATRO ROMANO E DEI MONASTERI DELLA STELLA E DEL PALAZZO: RIQUALIFICAZIONE E RIUSO” è in programma venerdì 30 novembre nella prestigiosa cornice del Salone Antonini all’interno della Rocca Albornoziana e vedrà partecipare illustri relatori, studiosi e tecnici che si sono occupati di questo complesso, dalla ricchissima stratificazione storico-urbanistica.

L’area, che comprende i due ex monasteri della Stella e del Palazzo (con due notevoli chiostri), i ruderi dell’anfiteatro romano e un complesso sistema di ex caserme si sviluppa su una superficie di circa mq 16.000.

“La riqualificazione di questa zona, che rappresenta una parte consistente del centro storico ed è una vera e propria città nella città, è stata fin da subito – spiega il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis – al centro della nostra agenda politica.”

“La sua tutela e riqualificazione – aggiunge il sindaco – avrebbero un impatto notevole sullo sviluppo futuro di Spoleto. Il convegno su quest’area sarà l’occasione non solo per far conoscere la complessità storica delle sue vicende e la qualità delle sue emergenze ma per prefigurare un’utilizzazione dell’intera zona come polo di alta formazione e ricerca, un centro europeo polifunzionale di coordinamento dell’emergenza e di direzione per le attività di studio e prevenzione sismica”.

Il complesso è stato recentemente oggetto di curiosità e attenzione, anche da parte delle massime autorità nazionali ed europee. Il Sindaco de Agustinis ha compiuto sopralluoghi all’area dell’ex anfiteatro insieme al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, al Presidente del Senato Elisabetta Casellati, al Ministro dell’Interno Elisabetta Trenta e al sottosegretario al Mibac Lucia Borgonzoni.

Il convegno è organizzato dal Comune di Spoleto.

Foto repertorio TO

