Ancora Sir – Itas: stavolta in palio la finale Champions

Gara di andata a Perugia a fine marzo | Nell'altra semifinale derby polacco tra lo Zaksa e lo Jastrzebski Wegiel che ha eliminato la Lube

Sarà ancora Sir Perugia Itas Trento. Una sfida infinita in questa stagione (le due squadre si sono già affrontate sei volte) che varrà la finale della Champions 2021-22. I ragazzi di Lorenzetti, superando il Berlino, sono approdati in semifinale, dove ad attenderli ci sono appunto i Block Devils, che hanno passato il turno per la squalifica dello Zenit San Pietroburgo. Non è bastato ai tedeschi il doppio vantaggio iniziale, un concreto Carlè (18 punti alla fine) e la vittoria casalinga al tie break di ieri sera, passa Trento, forte del 3-0 maturato nella gara d’andata, grazie ai 13 muri vincenti e ad un eccellente Michieletto capace di 22 punti a referto.

Nela Pool E i Block Devils si erano imposti in entrambe le gare su Trento.

Nell’altra semifinale lo Jastrzebski Wegiel ha eliminato la Lube Civitanova e si contenderà la finalissima con i campioni in carica dello Zaksa. I ragazzi di coach Blengini hanno vinto i primi due set guidati dalle ottime prove di Zaytsev e Simon (che chiuderanno rispettivamente con 21 e 18 punti) e si sono procurati nel terzo due match point che avrebbero portato la gara al golden set. La squadra polacca allenata da coach Gardini l’ha spuntata ai vantaggi, cambiando l’inerzia della partita, guidata dai colpi a segno del martello Fornal (21 palloni vincenti).

Semifinali tra fine marzo e la prima settimana di aprile

Due derby per le semifinali, quindi, con il via a fine marzo. Gara d’andata in casa per Perugia e Jastrzebski in un giorno dal 29 al 31 marzo; ritorno in casa di Trento e Zaksa la settimana successiva in un giorno tra il 5 ed il 7 aprile.

Gbric: semifinale di altissimo livello

Sull’accoppiamento della semifinale, il commento del tecnico della Sir Sicoma Monini Perugia Nikola Grbic: “Sarà una semifinale di altissimo livello. Sarà anche la ripetizione della semifinale dello scorso anno a campi invertiti, ma si partirà dallo zero a zero e sarà tutta un’altra sfida, l’ennesima stagionale con Trento. Affronteremo un avversario di grande qualità e degno del massimo rispetto che ha già vinto la Supercoppa Italiana e giocato contro di noi la finale di Coppa Italia. Trento ha in rosa giocatori di grande esperienza, il fattore gioventù non ha nessun peso in queste situazioni. Noi, come abbiamo fatto per larghi tratti finora in questa stagione, dovremo essere concentrati al massimo, avere grande aggressività e fare il nostro massimo per passare il turno ed accedere alla finale”.