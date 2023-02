Amministrative Umbertide, il sindaco Luca Carizia "Pronto a ricandidarmi" - Tuttoggi

Le parole di Carizia potrebbero dunque mettere la parola fine al contrasto tra Lega e Fratelli d’Italia, che in molti consideravano fermi sulle rispettive posizioni e con l’obiettivo di proporre un proprio candidato. Per il partito della Meloni molto caldo, in questi giorni, è stato infatti il nome del vicesindaco Annalisa Mierla. Ma Carizia, con le sue parole, avrebbe spazzato via ogni dubbio: “Sarebbe sbagliato parlare di contrapposizioni interne, tutto infatti può essere ridimensionato in una oggettiva discussione politica. Se ci fossero spaccature correremo il rischio e l’errore più grande, riconsegnare la città ai nostri avversari”.

“Il lavoro da fare è ancora tanto e, se ci sono condizioni, prospettive e progetto giusti, mi piacerebbe portare a termine quello che abbiamo iniziato. Se potessi ripresenterei pure la stessa squadra con cui ho governato finora…”. Carizia, che sottolineato alcuni dei grandi obiettivi raggiunti – la nuova Pineta Ranieri, la Prosperius diventata pubblica e la realizzazione della scuola “Monini” – ha infine annunciato una prima bozza di programma puntando forte su edilizia scolastica e rigenerazione urbana, “per la quale, nell’ambito del Pnrr, Umbertide ha ottenuto la cifra di denaro più alta (12 milioni) in rapporto al numero di abitanti“.

La Lega Umbertide, intanto, (in attesa della risposta di Fd’I…) ha dato il suo benestare alla ricandidatura di Carizia: “Dobbiamo continuare lungo questa strada: l’unico modo per vedere ancora Umbertide crescere è quello di confermare Luca Carizia sindaco per i prossimi 5 anni insieme ad una squadra come quella della Lega, al centrodestra unito e a tutte le persone che vogliono darci una mano. Solo così potremo proseguire sul solco già tracciato della nuova Umbertide fatta di merito, passione e amore per la propria terra, escludendo del tutto i personalismi e le logiche clientelari tipiche della sinistra”.