Prosperius diventa a maggioranza pubblica e si chiamerà 'Istituto Clinico Tiberino' - Tuttoggi

L'annuncio del sindaco di Umbertide Luca Carizia in Consiglio comunale “E' un traguardo storico atteso da oltre 20 anni. Rafforziamo e rilanciamo questa eccellenza”

Il centro di riabilitazione Prosperius di Umbertide diventa a maggioranza pubblica e cambierà il proprio nome in Istituto Clinico Tiberino.

Un passaggio epocale che segna il termine di un percorso partito da lontano, dal giugno 2018, annunciato nell’ultimo Consiglio comunale dal sindaco Luca Carizia. “Oggi rafforziamo e rilanciamo l’Istituto Clinico Tiberino collegandolo al nostro Pronto Soccorso e all’Ospedale – ha detto il primo cittadino – E’ un momento storico per tutti noi, per la comunità, per chi ci lavora e per i pazienti. Si va a sanare una situazione che aspettava di essere risolta da oltre 20 anni e che mette in linea l’Istituto con la normativa a livello nazionale sulle partecipate”.