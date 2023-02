Amministrative, test pre Regionali: Latini in bilico a Terni

I casi ancora aperti e i nodi già sciolti sullo scacchiere della politca

Quello del prossimo maggio sarà un turno di elezioni amministrative importante, una vera cartina di tornasole in vista del 2024, vera scadenza fondamentale dove tornerà al voto, tra gli altri, la Regione, Perugia e Foligno. Il 14 e 15 maggio dunque serviranno agli schieramenti per iniziare a tessere la tela delle alleanze e dei programmi e poi di verificare nelle urne la tenuta. Un test dunque per il centrodestra, che dovrà dimostrare di mettere nel cassetto le fibrillazioni e per il centrosinistra, che dovrà dimostrare di aver imparato la lezione delle opposizioni.

“Tutto ancora aperto”

“Tutto ancora aperto“. E’ la frase sibillina che un big che ha partecipato al conclave del centrodestra rilascia, con garanzia di anonimato. I big della coalizione di governo regionale, infatti, sabato 25 febbraio si sono riuniti intorno ad un tavolo per mettere a punto la strategia. Il nodo più grande è rimasto Terni. La città dell’acciaio è la più grande dove si vota e il governo uscente è a trazione leghista, figlio di una fase in cui il Carroccio dettava legge. Il vento sembra cambiato e Fdi è deciso a non far passare più nulla. Le fibrillazioni sono sotto gli occhi di tutti considerando che Latini stenta a trovare la maggioranza in consiglio anche su atti semplici. L’altro nome messo sul tavolo durante il vertice dalla consigliera regionale Eleonora Pace è quello dell’assessore al Bilancio, Orlando Masselli. Non è detto che passi, ma la bomba è sganciata. Il centrosinistra fatica, su questo fronte, a trovare la quadra.