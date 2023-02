Amministrative, Carizia su candidatura Tosti "Fortemente rammaricato per la scelta" - Tuttoggi

Il sindaco ha poi aggiunto: “A questo punto mi aspetto un atto di grande serietà politica conseguente a quanto dichiarato da parte dei due assessori”.

Ora non resta che aspettare, dunque, la prossima mossa di Tosti e Pierucci che, a meno di 4 mesi dalle elezioni, potrebbe lasciare la giunta, “anche se in ogni caso – ha sottolineato Carizia – ricordo che LiberaIlFuturo non era parte al primo turno della coalizione di centrodestra che mi ha candidato a sindaco”.