Amministrative Umbertide, 'LiberaIlFuturo' ha deciso | Pier Giacomo Tosti candidato sindaco - Tuttoggi

La decisione è avvenuta in modo unanime, nei giorni scorsi, durante la riunione dell’associazione insieme ai rappresentanti della giunta e ai consiglieri comunali che fanno parte della stessa. “Come LiberaIlFuturo – ha dichiarato il presidente Andrea Capecci – rappresentiamo la principale forza civica della città e in quanto tale sentiamo la responsabilità di presentarci a questo appuntamento elettorale con una proposta concreta, vera, libera e slegata dai partiti, rivolta a tutti gli Umbertidesi”.

“Da quando l’ associazione è nata, si è sempre caratterizzata come forza responsabile, coerente nel mantenimento degli impegni e rivolta unicamente al bene della città e di tutto il territorio. Porteremo in questa campagna elettorale i valori che ci contraddistinguono, con l’obiettivo di far crescere e migliorare Umbertide. Siamo consapevoli che i progetti ambiziosi diventano concreti solo se viaggiano sulle spalle di persone che sono in grado di portarli avanti e riteniamo che partendo dal nostro gruppo, possano essere messe al servizio di questa sfida le competenze necessarie”.

“Prima da giovanissimo consigliere comunale e poi da assessore, Pier Giacomo Tosti ha gestito tanti e delicati aspetti della vita amministrativa umbertidese, occupandosi in particolar modo per quasi 10 anni della gestione del bilancio comunale e acquisendo nel tempo tutte le competenze e le conoscenze necessarie per poter oggi guidare al meglio la nostra comunità, facendola crescere e proiettandola verso un nuovo ruolo da protagonista all’interno dello scenario regionale. Nelle prossime settimane presenteremo le nostre idee per l’Umbertide del presente e del futuro”.