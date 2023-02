Amministrative Umbertide, Federico Rondoni candidato sindaco di 'Corrente' - Tuttoggi

“Il progetto di Corrente è quello di costruzione di una comunità in cui ogni persona possa avere una vita degna, priva di discriminazioni e ricca di stimoli e opportunità – ha dichiarato Rondoni – Sappiamo che è un progetto ambizioso, una sfida. Ma insieme le sfide si affrontano e si superano. Per noi Corrente rappresenta un viaggio, con una destinazione chiara: una società diversa da quella nella quale viviamo, in cui tutte le persone possano sentirsi parte e trovare una comunità che le sostenga”.

“Per raggiungere la nostra meta, ci candidiamo alle elezioni amministrative, con una lista che ho la fortuna di rappresentare come candidato sindaco – ha aggiunto – L’invito che vi faccio a nome di Corrente è di unirvi al nostro viaggio, percorrere il cammino insieme per arrivare a realizzare questo sogno”.

Corrente ha iniziato a presentare il proprio programma politico per Umbertide lo scorso 21 gennaio e, dalla scorsa settimana, sta incontrando la cittadinanza nelle frazioni. Per quanto riguarda la questione di un‘eventuale coalizione allargata – ci dicono dalla sede – “è ancora troppo presto per dare conferme o smentite a riguardo”.