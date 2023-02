Elezioni amministrative, i Comuni al voto il 14 e 15 maggio

Al voto Cannara, Monte Santa Maria Tiberina, Passignano, Trevi, Corciano, Umbertide e Terni. In questi ultimi tre comuni, dove è previsto il doppio turno, si tornerà a votare due settimane dopo per scegliere tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto più consensi qualora nessuno dei due al primo turno abbia superato la soglia dei 50 per cento più uno.