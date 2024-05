Amministrative, ecco la squadra di Simone Tili a Spello

Obiettivo è "fare la differenza rispetto al passato mettendo in campo le migliori energie e professionalità della città".

SPELLO – La squadra del candidato sindaco di Progetto Spello Simone Tili si è presentata alla città.

I nomi della lista

In lista per le prossime elezioni amministrative ci saranno Diego Angelucci, Sergio Felicioni, Nazzareno Fuso, Federico Lanna, Paolo Lillocci, Federica Menghinella, Maria Pia Pascucci, Costanza Ruffinelli, Lorenzo Sensi, Diego Tordoni, Katia Tordoni, Pietro Paolo Villamena.

“Facciamo la differenza”

“Una squadra che vuole fare la differenza rispetto al passato mettendo in campo le migliori energie e professionalità della città, con candidati che si distinguono per competenza e professionalità acquisite nei loro rispettivi ambiti lavorativi. E’ necessario un rinnovamento della classe dirigente per affrontare le sfide che presentano gli scenari futuri, in sinergia con il governo centrale e regionale”, spiegano.