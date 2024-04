Amministrative: forze politiche in fermento in vista delle elezioni

Candidati in fermento. Zuccarini presenta sabato all'Auditorium Santa Caterina il proprio programma per il futuro di Foligno.

Fermento nella politica folignate. In questo caso il centrodestra è in operosa ebollizione, anche in vista di sabato 20 aprile, quando il sindaco Stefano Zuccarini, in corsa per il bis, presenterà ufficialmente la propria candidatura e la coalizione extralarge a suo sostegno. Una compagine, come si è visto dalle prime grafiche comparse, con Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Più in Alto – Foligno civica, Noi Moderati, Unione di centro e Stefano Zuccarini sindaco. Sette realtà che ora si dovranno tramutare in liste o aggregare per trovare, ciascuna, 24 candidati per il consiglio.

Tesei a sostegno di Zuccarini

L’appuntamento è previsto per le 17.30 presso l’Auditorium di Santa Caterina. Nel corso dell’incontro, Stefano Zuccarini ripercorrerà i risultati raggiunti in questi cinque anni di amministrazione e presenterà i progetti per il futuro di Foligno. Interverranno la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e gli esponenti delle liste della coalizione. Si tratta del nuovo appuntamento del centrodestra, dopo l’inaugurazione della sede della Lega e quella di Forza italia, entrambe contrassegnate da molta adesione.

L’appoggio di ‘Tempi nuovi’ a ‘Più in alto’

A far discutere, negli ultimi giorni, il sostegno di ‘Tempi nuovi‘, l’associazione che riunisce i popolari e riformisti, alla lista ‘Più in alto’, in corsa con Zuccarini. L’associazione, a livello nazionale fa capo all’ex ministro Giuseppe Fioroni e in Umbria vede come rappresentante la consigliera regionale Donatella Porzi. Il simbolo di Tempi nuovi è comparso nella grafica del simbolo di “Più in alto”.

Il Pd parla di sanità pubblica

Sul fronte opposto, il Pd domani parlerà di sanità. L’appuntamento è per le 18 presso la Sala Battenti del Teatro San Carlo. L’evento si chiama “Sanità pubblica diritto costituzionale”. All’evento parteciperà il candidato sindaco Mauro Masciotti. Interverranno Marina Sereni, responsabile Sanità della segreteria nazionale Pd, il dottor Sandro Venanzi, Medico ospedaliero, la dottoressa Mariolina Frigeri, pediatra, il dottor Massimo Montironi come medico di base e Stefano Corinti, infermiere. “Una iniziativa tematica – spiega la segretaria comunale Pd Maura Franquillo – che vuole mettere al centro la questione del diritto alla salute. Un elemento che l’amministrazione di centrodestra, al governo nazionale, regionale e locale, hanno sottovalutato”.

Masciotti e la parità di genere

Masciotti mercoledì sera ha incontrato il Coordinamento delle Donne Arci Subasio Foligno. “Un momento davvero partecipato e di interessante confronto che ha visto al centro le tematiche di genere e, più nello specifico, i diritti delle donne che troppo spesso, come le cronache nazionali e non solo ci dimostrano quotidianamente, vengono dimenticati. La Parità di Genere e il rispetto dei Diritti inalienabili di cui ogni donna deve godere sono e saranno al centro del nostro programma su cui poggiano le fondamenta della Foligno del Futuro, che vogliamo costruire pezzo dopo pezzo con la Forza del Noi Tutte e del Noi Tutti”, ha detto.

Presilla e Finamonti

Enrico Presilla, il candidato di Ap, Per Foligno e Impegno civile, è attivissimo sui social e ancora impegnato in una forte campagna di ascolto sul territorio. Nei giorni scorsi ha incontrato Rossano Mattioli dell’Orto didattico e Marco Novelli di Legambiente. La lista di Moreno Finamonti, nei giorni scorsi, ha organizzato un appuntamento dedicato ai giovani.