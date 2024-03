Amministrative, inizia l’arrivo dei big: Carloni, Bandecchi e Marattin

I tre big previsti nei prossimi giorni, per sancire l'inizio ufficiale della campagna elettorale nella terza città dell'Umbria.

Inizia l’arrivo dei big per supportare gli schieramenti in corsa per le amministrative. Oggi pomeriggio, alle 18.30, presso la Sala Fittaioli del Comune ci sarà l’onorevole della Lega Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera. “Sarà un’occasione importante per condividere con le associazioni di categoria del nostro territorio un tema particolarmente sentito nell’attualità, a difesa della nostra terra e dell’eccellenza dei nostri prodotti. Sarà presente il Sindaco della Città di Foligno, Avv. Stefano Zuccarini e l’Amministrazione comunale“, dicono dalla Lega Foligno.

Blitz di Bandecchi

Nel pomeriggio di oggi è previsto un blitz anche del sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare Stefano Bandecchi, in sede per incontrare simpatizzanti e cittadini.

Foligno24 chiama Marattin

Lunedì alle 17 è prevista una nuova iniziativa di Foligno24. L’appuntamento è presso la Sala Battenti dell’Istituto San Carlo di Foligno. L’evento si intitola “Comune at work”, appuntamento in cui si parlerà di lavoro, di sviluppo del territorio, delle possibili collaborazioni da instaurare tra l’amministrazione comunale e il mondo produttivo. Tra gli ospiti ci saranno Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, i vertici locali di Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali Cigl, Cisl e Uil.

“Criticità e opportunità che caratterizzano la realtà del lavoro e del tessuto produttivo folignate, il ruolo del Comune nel fare rete tra gli attori sociali, le esigenze e le richieste che le parti sociali rivolgono alla futura amministrazione comunale: questi i temi che saranno messi al centro di questa occasione di confronto e dibattito. Le forze politiche, sociali, culturali e tutta la cittadinanza sono invitate a partecipare e intervenire”, scrivono gli orgnaizzatori.