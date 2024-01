Amici del Fumetto, Gianfranco Bellini "abdica" dopo 20 anni | Il nuovo presidente è Giulio Pasqui - Tuttoggi.info

Lo storico presidente e "papà" della Mostra del Fumetto passa il testimone "Adesso è il momento dei giovani" | L'associazione è pronta anche a diventare Fondazione

Dopo ben 20 anni da presidente dell’Associazione Amici del Fumetto, questa mattina (17 gennaio) Gianfranco Bellini – il “papà” di Tiferno Comics – ha ufficialmente passato il testimone a Giulio Pasqui.

“Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni – ha dichiarato Bellini, che rimarrà comunque all’interno del consiglio direttivo – Mi auguro che la mostra continui con la valenza che ha avuto finora. Adesso è il momento dei giovani, ai quali lasciamo un grande patrimonio che hanno il dovere di tramandare e valorizzare”

“Sono felice di questo incarico – ha aggiunto il neo presidente Pasqui – e ringrazio in primis Gianfranco Bellini che anni fa mi ha coinvolto in questo progetto in continua evoluzione, che porteremo avanti con la stessa grande passione che da sempre ha animato lo spirito di tutti i componenti dell’associazione”.

In occasione della conferenza stampa odierna l’associazione ha commissionato al grafico Fabrizio Manis la creazione di una nuova tessera socio, che sarà presentata anche in un’assemblea pubblica e avrà la sua numero 1 dedicata proprio a Gianfranco Bellini, in riconoscimento della sua dedizione straordinaria all’associazione che ha creato Tiferno Comics nel 2003, un evento diventato simbolo dell’arte fumettistica in tutta Italia.

La nuova tessera simboleggia il nuovo corso dell’associazione e soprattutto l’apertura a chiunque voglia entrare a far parte di questa realtà. Inoltre l’Associazione Amici del Fumetto, pilastro culturale di Città di Castello, si appresta a compiere un passo significativo nella sua evoluzione: presto infatti diventerà Fondazione. Questa transizione rappresenta un capitolo fondamentale nella storia del sodalizio, segnando un impegno ancora più profondo nella promozione dell’arte del fumetto, la valorizzazione della cultura visiva nella comunità tifernate e l’apertura a nuove opportunità per espandere il raggio d’azione.

Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giulio Pasqui presidente e Carlo Giombini come vice. I membri di diritto sono Gianfranco Bellini, Daniele Baldelli, Fabrizio “Fez” Duca (membri fondatori), Carlo Camillini e Ambra Argenti.