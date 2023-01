Capodannogate, Valeria Mancini eliminata dalla scuola di Amici

Attesa per la versione della ragazza

Indiscrezioni della vigilia confermate: la folignate Valeria Mancini è fuori dalla scuola di Amici. La sua eliminazione è arrivata in seguito ai fatti accaduti a Capodanno, per i quali sono stati messi in sfida Ndg, Tommi Dali, Wax, Maddalena, Samuel e, appunto, Valeria.

“Se avessi saputo…”

Per Tommi, il prof Rudi Zerbi ha preferito optare per una eliminazione diretta. Gli altri sono andati in sfida e Valeria si è dovuta scontrare con Cricca, benvoluto e uscito la scorsa puntata dalla scuola. “Non so cosa dire e non voglio giustificarmi. Non ero a conoscenza di tante cose e non l’avrei mai fatto. Ho dato tutto per conquistare la maglia. Se avessi saputo delle cose precedenti, non lo avrei mai fatto”, ha detto.