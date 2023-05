Amici, Aaron si ferma alla semifinale: “Ho vinto come persona”

Il cantante nocerino eliminato ad un passo dalla finale

Aaron si ferma alla semifinale. Ad un passo dalla finalissima, il cantante nocerino deve abbadonare la scuola di Amici. Un percorso incredibile il suo, iniziato a settembre e andato avanti sempre alla grande, con apprezzamenti dai giudici del serale e da quelli che lo hanno valutato al pomeridiano.

Durante la semifinale, Aaron è finito al ballottaggio al ballottaggio con Wax in una sfida che metteva in palio il quarto posto in finale.

La sfida finale di Aaron ad Amici

Aaron, di sfida in sfida, è arrivato al ballottaggio finale per la scelta del quarto finalista insieme a Maddalena e Wax e, per la prima battaglia, ha cantato il primo inedito presentato, Universale. Tra i tre, Maddalena è stata eliminata dai giudici. La sfida è andata avanti con Aaron che ha commosso i giudici con Vuoto a perdere di Noemi, emozionandosi dopo averla dedicata ad “una persona che amo tantissimo“. Il giudizio finale, insieme a Wax, viene atteso in sala relax fino alla sorpresa finale. I due vengono richiamati in studio, dove c’è Maria ad aspettarli.

“Entrambi avete raggiunto un ottimo risultato”, gli ha detto Maria De Filippi prima di annunciare il vincitore. “Io ho vinto come persona e sono contentissimo“, ha detto Aaron.

Il tifo di Nocera Umbra per Aaron ad Amici

A fare il tifo per Aaron c’era tutta la città di Nocera Umbra all’Auditorium Cottoni, dove è stata proiettata la trasmissione, registrando il pienone dei cittadini che hanno tifato per Aaron sin dall’inizio del programma.