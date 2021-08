Alvini: Genoa superiore, ma al Ferraris Perugia con le sue caratteristiche VIDEO

La conferenza stampa del mister alla vigilia della gara di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 (collegamento dalle 17.51)

Alvini promette un Perugia che andrà al Ferraris per cercare di giocare il proprio calcio, venerdì contro il Genoa, pur nella consapevolezza della superiorità dell’avversario.

Alla vigilia della gara di Coppa Italia, il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti.

“Metteremo in campo le nostre caratteristiche”

“Genoa squadra di Serie A, superiore alla nostra categoria, ma per me l’importante è quello che riusciamo a fare a Genoa. L’attenzione è solo su di noi, a prescindere da chi abbiamo davanti”.

Il Perugia di Alvini, al Ferraris, vuole fare la sua partita. “Vogliamo mettere in campo le caratteristiche nostre” dice il mister. A prescindere dall’avversario, dunque.

“Non vedrete mai lo stesso Perugia”

“Non vedrete mai la stessa versione del Perugia” dice il tecnico, pronto a mettere in campo diverse soluzioni in ogni partita. A Genoa, dunque, si dovrebbe partire con qualche novità rispetto alla gara vinta contro il Sudtirol.

Alvini rivendica il lavoro fatto in questo mese. E ribadisce l’obiettivo del Perugia in questo campionato: “La salvezza”.

“Kouan devastante a centrocampo”

L’allenatore ha lodato le doti di Kouan a centrocampo: “E’ riduttivo considerarlo un trequartista. Il nostro è un centrocampo a cinque. Kouan in quel ruolo è devastante. E poi è un giocatore intelligente che può giocare in più ruoli. Moderno, che fa bene le due fasi. In questo momento abbiamo cercato di adattarlo in un ruolo diverso e lo sta interpretando nel miglior modo possibile. Per me sta facendo molto bene.

Gli innesti

Quanto ai nuovi arrivi per completare l’organico, per il presidente Santopadre completato al 60-70%, Alvini ricorda che quello di B è un campionato difficile. Quindi attende i rinforzi prospettati dallo stesso Santopadre, in attacco, un esterno alto e un centrocampista.

“Cercheremo di creare problemi al Genoa”

Quanto ai pronostici, Alvini non cerca alibi, ma chiarisce: “Il livello del Genoa è superiore a noi, e neanche poco. Però noi – ribadisce – vogliamo di mettere in campo le nostre caratteristiche, cercando di creare dei problemi a loro”.

“Con me – promettere il mister – vedrete un Perugia che cerca di mettere in campo, con i dovuti accorgimenti, i propri punti di forza. Sempre”.

I convocati per la partita del Ferraris

PORTIERI: 1 Fulignati, 12 Moro, 22 Chichizola

DIFENSORI: 2 Rosi, 3 Righetti, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 21 Curado, 39 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 13 Sounas, 17 Manneh, 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano, 25 Santoro, 28 Kouan, 44 Lisi

ATTACCANTI: 7 Carretta, 9 Melchiorri, 11 Murano, 20 Bianchimano, 32 Vano

La partita in tv

Genoa – Perugia sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 con collegamento alle 17.51 e calcio d’inizio alle 18.