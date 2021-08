Genoa – Perugia a Rapuano, diretta tv Italia 1

I biglietti del settore ospiti del "Ferraris" in vendita fino alle ore 19 del 12 agosto | Si entra solo con il Green pass

Genoa-Perugia, gara valida per i 32esimi di Coppa Italia 2021/2022, in programma venerdì 13 agosto alle ore 18 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, è stata affidata all’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

A coadiuvarlo gli assistenti Marco Bresmesdella sezione di Bergamo e Marco Ceccon sezione di Lovere. Quarto ufficiale sarà Adalberto Fierodella sezione di Pistoia. Al Var Luca Banti di Livorno, AVAR Edoardo Raspollini di Livorno.

Nei 7 precedenti con Rapuano 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ultimo incrocio il 24 febbraio 2020, sconfitta in casa con l’Empoli 1-0.

Genoa – Perugia in tv

La partira Genoa – Perugia sarà trasmessa in diretta su Italia 1 con collegamento alle 17.51 dallo stadio “Ferraris”. Mediaset ha infatti i diritti in esclusiva delle partite di Coppa Italia, che trasmetterà, in questo primo turno, su Italia 1 e sul Canale 20.

Questo il programma delle dirette tv:

Venerdì 13 agosto ore 17.45 Pordenone-Spezia CANALE 20

Venerdì 13 agosto ore 18 Genoa-Perugia Italia 1

Venerdì 13 agosto ore 20.45 Udinese-Ascoli CANALE 20

Venerdì 13 agosto ore 21 Fiorentina-Cosenza Italia 1

Sabato 14 agosto ore 17.45 Benevento-Spal CANALE 20

Sabato 14 agosto ore 18 Cittadella-Monza Italia 1

Sabato 14 agosto ore 20.45 Verona-Catanzaro CANALE 20

Sabato 14 agosto ore 21 Cagliari-Pisa Italia 1

Domenica 15 agosto ore 17.45 Empoli-Vicenza CANALE 20

Domenica 15 agosto ore 18 Parma-Lecce Italia 1

Domenica 15 agosto ore 20.45 Venezia-Frosinone CANALE 20

Domenica 15 agosto ore 21 Torino-Cremonese Italia 1

Lunedì 16 agosto ore 17.45 Crotone-Brescia CANALE 20

Lunedì 16 agosto ore 18 Bologna-Ternana Italia 1

Lunedì 16 agosto ore 20.45 Salernitana-Reggina CANALE 20

Lunedì 16 agosto ore 21 Sampdoria-Alessandria Italia 1

I biglietti in vendita

Il Genoa Cfc ha comunicato che per la partita di Coppa Italia i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online sul sito di TicketOne (CLICCA QUI). La vendita inizierà alle ore 12 e sarà riservata solamente ai possessori di abbonamento e tessera DNA Genoa della stagione sportiva 2019/20.

I settori aperti per l’occasione saranno Distinti, Tribuna Inferiore, Tribuna Superba e Settore Ospiti (Gradinata Nord e Sud sono chiuse per lavori). Non è autorizzato il cambio di utilizzatore.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita a partire dal 10 agosto (ore 12) e la vendita resterà aperta fino al 12 agosto (ore 19). Le ricevitorie e le biglietterie non saranno abilitate alla vendita dei biglietti. Naturalmente per l’accesso è obbligatorio il Green pass.