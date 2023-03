ALT, a Terni un progetto per fermare le truffe agli anziani

Terni: città viva nel terzo settore, nell’associazionismo e nella collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine

Alla presentazione, il 17 marzo scorso, hanno partecipato il sindaco di Terni, Leonardo Latini, l’assessore al Welfare, Cristiano Ceccotti, il Questore di Terni, Bruno Failla, il viceprefetto vicario, Lucia Palma, il comandante del Comando provinciale dei Carabinieri di Terni, Davide Milano, il Comandante del Gruppo di Terni della Guardia di Finanza, Matteo Filippi, il presidente di Actl, Sandro Corsi, e il presidente di Ancescao Terni, Lorenzo Gianfelice.

“I dati sull’invecchiamento della popolazione – ha dichiarato Latini – ci dicono che la nostra è una città particolarmente fragile per quel che riguarda le fasce di popolazione in età molto avanzata, con parecchi cittadini che hanno bisogni specifici, come quello di essere tutelati a fronte dei tentativi di truffa, reati particolarmente odiosi, purtroppo in aumento su tutto il territorio nazionale”.

“Terni, d’altro canto, dimostra sempre di essere una città viva nel terzo settore, nell’associazionismo e nella collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine: tutti elementi che sono stati tenuti in forte considerazione nel progetto ALT”.