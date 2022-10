Alloggi Ater San Sabino, dopo 14 anni in arrivo (forse) l’assegnazione

Definita la convenzione con l'Ater per il completamento dei 18 appartamenti a San Sabino di Spoleto, lavori in corso dal 2008

Il progetto, all’epoca, era innovativo, illustrato dall’allora sindaco Massimo Brunini anche in una conferenza stampa presso la Regione: 18 alloggi di edilizia residenziale convenzionata a canone concordato, grazie all’Ater, in classe A. Case popolari a risparmio energetico, insomma, innovative sotto vari punti di vista, oltre che per risolvere l’annoso problema della carenza abitativa.

Era l’inizio del 2008 ed i lavori – finanziati dal Poa 2006 – dovevano partire entro l’autunno di quell’anno. Al momento degli scavi per le fondamenta, però, emerse un tesoro eccezionale: una vera e propria necropoli, con numerose tombe integre e corredi funerari di enorme importanza, ora in parte esposti al museo archeologico cittadino. Il cantiere, dunque, rimase bloccato per anni. Nel 2012 si ripartì, con il completamento degli alloggi Ater previsto entro 2 anni, nel 2014. Ne sono passati altri 10 di anni, e quelle abitazioni di edilizia pubblica sono ancora un cantiere.