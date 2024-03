Alleori e Loretoni lasciano il gruppo Civici X e passano al misto. Stoccata del Psi a Paroli - Tuttoggi.info

Pronto il cambio di denominazione del gruppo consiliare che non sarà più Civici X, ma Alleori e Loretoni passano comunque al misto

I consiglieri comunali di Spoleto Enzo Alleori e Donatella Loretoni lasciano i Civici X e approdano al gruppo misto. In attesa dell’ufficializzazione nella seduta del consiglio di questo pomeriggio (21 marzo), a renderlo noto è il Psi, compagine a cui i due esponenti spoletini fanno riferimento. Con una stoccata all’assessore Giovanni Angelini Paroli (rimasto nei Civici X e nominato nel direttivo, a dispetto del sindaco Andrea Sisti che è approdato ai “Civici Umbri“), finito nel mirino di varie forze di maggioranza, come anticipato da Tuttoggi.info nei giorni scorsi. Lo stesso Paroli – che dopo le pressioni è pronto a sospendersi dal direttivo dell’organismo – ha comunque chiarito a TO che Civici X è e rimane un’associazione e non un partito, che sostiene sì la candidata di centrodestra alle elezioni amministrative di Perugia ma che altrove (Castiglione del Lago) appoggia invece il candidato del centrosinistra.

A ricostruire la situazione politica attuale è una nota firmata da Federico Novelli, Ursula Masciarri e Gabrio Romani, rispettivamente segretari regionale, provinciale e comunale del Psi:

“In occasione delle scorse elezioni amministrative del 2021 a Spoleto il Partito Socialista Italiano ha contribuito alla costruzione della lista civica “Civici X Sisti Sindaco”, insieme ad altre forze civiche e politiche, offrendo due candidature che sono state determinanti per l’affermazione del progetto di rinnovamento dell’amministrazione comunale capeggiato dall’attuale sindaco Andrea Sisti. I nostri compagni Enzo Alleori e Donatella Loretoni sono risultati, rispettivamente, il primo e la seconda degli eletti con 341 e 182 voti di preferenza ed hanno consentito alla lista di eleggere altri due consiglieri comunali. Nel tempo quello che doveva essere un progetto politico di aggregazione di forze riformiste che avrebbero fornito idee ed energie al servizio della città di Spoleto e dell’intera regione, ha assunto le caratteristiche di una forza conservatrice, culminate con il passaggio del leader regionale Andrea Fora, fondatore, nel centrodestra e con la ratifica di questa decisione nell’assemblea regionale di quello che rimasto di “Civici X” del 13 marzo u.s. L’elezione nel direttivo regionale di “Civici X” dell’assessore comunale di Spoleto Giovanni Angelini Paroli aggrava ancor più questa condizione e mette in difficoltà la coalizione che sostiene l’amministrazione comunale e, in primis, lo stesso sindaco. Apprezziamo la scelta dei due consiglieri comunali di provenienza civica e del sindaco di cambiare la denominazione al gruppo consiliare, perché ciò consente a questa maggioranza di rimanere chiaramente in un alveo di centro-sinistra. Tuttavia il gruppo consiliare assumerà la denominazione di una forza politica civica di carattere regionale nostra alleata (Civici Umbri, ndr) ma ben distinta dal PSI. Per questa ragione i nostri due consiglieri comunali in occasione del consiglio che si terrà nel pomeriggio di oggi aderiranno al gruppo misto.

Il PSI, con i suoi due consiglieri, continuerà nel lavoro di sostegno alla coalizione di centro- sinistra che nel 2021 ha ottenuto la fiducia ed il consenso dei cittadini di Spoleto, all’impegno programmatico sugellato con il programma di governo elaborato insieme e, non ultimo, al sindaco che bene lo incarna ed al quale i consiglieri rinnovano la fiducia. Lo farà con le capacità dei nostri compagni, con il loro bagaglio di esperienza e la loro ispirazione ai valori ed ai principi di 130 anni di storia socialista sempre al servizio della comunità. Questa scelta politica dovrà contribuire a rafforzare l’amministrazione nella prospettiva di saper rispondere al meglio ai bisogni della collettività ed a riproporsi in maniera vincente in occasione delle prossime tornate elettorali”.

