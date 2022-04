Allenatore picchiato da genitore, Ponte Di Nona "Iscrizioni chiuse per il prossimo anno" - Tuttoggi

Papà veniva a vedere le mie partite.

Anche dei tornei fatti con le rappresentative giovanili umbre a centinaia di km di distanza.

Dormiva in macchina, Castellammare di Stabia, Soverato, Pescara, me lo trovavo dappertutto.

Lo ha fatto da quando ero piccolo fino a quando ho smesso.

Non ha mai insultato nessuno, sempre in silenzio anche se dentro avrà avuto una tempesta visto che sono sempre stato un soggettino particolare dentro il campo di calcio.

Una volta con l’under 18 della Narnese venni espulso per un equivoco.

Dissi un vaffa per una palla che non mi era stata passata dopo un secondo dal fischio dell’arbitro di una punizione per gli altri.

Uscii a testa bassa e per andare negli spogliatoi passai vicino a lui che stava guardando la partita dietro la rete insieme al mitico Nini.

“Sta zitto e vatte a fa la doccia”.

Le uniche parole che gli ho sentito pronunciare.

Anzi no, anche un “Frangeeeee'” dopo che avevo azzoppato un altro ragazzetto con un’entrataccia lungo la linea del fallo laterale al San Paolo a Narni Scalo.

Grande stile Papà.

Grande insegnamento.

Un abbraccio a Francesco Latini e viva il calcio vero, fuori e dentro il campo.