Lesione al rene

Il violento colpo ricevuto al fianco ha causato una lesione al rene destro di 2 cm che ha costretto l’allenatore dell’Accademia al ricovero al “Bufalini”. Tramite il suo profilo Facebook ha fatto sapere: “Sto bene. Fortunatamente sto bene, ma ho rischiato di farmi veramente male. I miei ragazzi mi danno la forza di credere che per il futuro di questo mondo malato e marcio ci sia un barlume di speranza, nonostante ‘l’immondizia’ umana che lo popola. Non mi toglierete mai la speranza, non mi farete mai passare la voglia di portare in campo ciò in cui fermamente credo, nemmeno pestandomi. Già mi mancate, torno presto ragazzi”.

Denuncia

Ovviamente è partita una denuncia d’ufficio per il grave episodio di violenza e, quando sarà dimesso dall’ospedale, Latini verrà ascoltato dalle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto. Al momento, secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, sembra che il genitore abbia scavalcato la recinzione del campo e abbia colpito Latini ‘a tradimento’, senza che l’allenatore ternano abbia avuto la possibilità di difendersi, ma saranno le indagini a chiarire meglio la dinamica dei fatti.

Rene salvo

Per ora l’importante è che Francesco Latini abbia superato lo choc iniziale, quando all’ospedale di Riccione, il primo dove è stato trasferito, la tac ha evidenziato la lesione al rene. Da qui la corsa al “Bufalini” dove i sanitari hanno anche valutato un intervento d’urgenza per scongiurare il propagarsi dell’ematoma. Fortunatamente, invece, si è deciso per attendere almeno una notte e l’ematoma si è lentamente riassorbito.